 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

31 января совпадут лунное затмение, суперлуние и голубая Луна

Три астрономических явления - лунное затмение, суперлуние и голубая Луна - совпадут в ночь 31 января

Об этом сообщает AccuWeather.

Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 года для восточного полушария и 31 марта 1866 года для Западного.

Полное лунное затмение смогут увидеть лишь жители центральной и западной части Северной Америки. "Голубое кровавое суперлуние" начнется на рассвете 31 января.

Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. А суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2018 суббота

больше новостей

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать