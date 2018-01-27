31 января совпадут лунное затмение, суперлуние и голубая Луна
27 января, 2018, 22:58
Три астрономических явления - лунное затмение, суперлуние и голубая Луна - совпадут в ночь 31 января
Об этом сообщает AccuWeather.
Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 года для восточного полушария и 31 марта 1866 года для Западного.
Полное лунное затмение смогут увидеть лишь жители центральной и западной части Северной Америки. "Голубое кровавое суперлуние" начнется на рассвете 31 января.
Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. А суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.
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