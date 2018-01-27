31 января совпадут лунное затмение, суперлуние и голубая Луна

27 января, 2018, 22:58

Три астрономических явления - лунное затмение, суперлуние и голубая Луна - совпадут в ночь 31 января

Об этом сообщает AccuWeather.

Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 года для восточного полушария и 31 марта 1866 года для Западного.

Полное лунное затмение смогут увидеть лишь жители центральной и западной части Северной Америки. "Голубое кровавое суперлуние" начнется на рассвете 31 января.

Во время полного лунного затмения Луна оказывается в тени Земли. Голубой Луной называется второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. А суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.