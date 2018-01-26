Жертвы российской агрессии в Украине подали в ЕСПЧ на Британию

26 января, 2018, 14:00

Неизвестные подали в Европейский суд по правам человека более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании

Об этом сообщили представители пресс-центра ЕСПЧ на запрос издания "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что в их реестре появились жалобы сразу против трех ответчиков по делам, связанным с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.

"Есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства", - отметили в ЕСПЧ.

При этом в ведомстве отказались рассказывать детали относительно этих жалоб, а также сущность претензии к Великобритании из-за российской агрессии.

Также представители ЕСПЧ назвали количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.

"На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на Востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 - против Украины, еще 908 - одновременно против Украины и России", - подытожили в пресс-центре.