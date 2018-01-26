Жертвы российской агрессии в Украине подали в ЕСПЧ на Британию
Об этом сообщили представители пресс-центра ЕСПЧ на запрос издания "Европейская правда".
В ведомстве отметили, что в их реестре появились жалобы сразу против трех ответчиков по делам, связанным с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.
"Есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства", - отметили в ЕСПЧ.
При этом в ведомстве отказались рассказывать детали относительно этих жалоб, а также сущность претензии к Великобритании из-за российской агрессии.
Также представители ЕСПЧ назвали количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.
"На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на Востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 - против Украины, еще 908 - одновременно против Украины и России", - подытожили в пресс-центре.
- Ранее президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди заявил, что в реестре суда находится около 3800 жалоб против Украины. Более того, половина этих жалоб связана с российской агрессией в Крыму и российско-украинским конфликтом на Донбассе.
- Отметим, законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" позвляют возлагать всю ответственность за причинение материального и морального вреда в Донбассе на Россию.
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