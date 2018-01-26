Жан Рено завершит свою карьеру украинско-французским триллером
Об этом рассказывают на Facebook-странице Госкино.
Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасает от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях. Снимать фильм будут в Карпатах, на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде.
"У фильма звездный каст: главную роль исполнит известный актер французского кино Жан Рено, для которого эта лента станет завершающей в его кинокарьере; канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие", - говорится в сообщении Госкино.
Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссер и автор сценария фильма - француз Фредерик Петижан, продюсеры - Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос ( "EAST 35", "SEVEN 52"), Олиас Барко и Олег Герман ( "Ист Вест Продакшн"). Оператором-постановщиком будет трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.
Общая стоимость выпуска фильма - 73 млн 877 тыс. 206 грн, 21 млн 630 тыс. грн из которых предоставит государство.
Показ фильма "Последний шаг" предварительно запланирован на 2019 год.
- Напомним, короткая лента "5 минут" о богатстве и смерть завоевала три награды на фестивале International Peace & Film Festival.
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