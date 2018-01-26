Wi-Fi на вокзалах и в "Интерсити+" могут сделать платным

26 января, 2018, 11:21

"Укрзализныця" может сделать платным Wi-Fi в "Интерсити +" и на вокзалах

Об этом сообщил в.а. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью "112 Украина".

"Wi-Fi на сегодняшний день обеспечены поезда категории "Интерсити+". Мы продолжаем работу, связанную с улучшением качества сигнала и с качеством пропускной способности трафика. Здесь есть один принципиальный момент, на который мы все не решимся. Вы знаете, что на сегодняшний день это бесплатная услуга. В то же время в большинстве стран Европы, где в поездах предоставляется услуга Wi-Fi, она платная", - рассказал он.

Глава "Укрзализныци" назвал три пути в отношении Wi-Fi.

"Первый - это оставить услугу бесплатной и улучшать ее качество в нынешнем состоянии, второй - сделать ее платной для пассажиров. Ключ, пароль, QR-коды - возможны разные подходы. Возможен визит банковской картой, концепция есть. Третий подход - это использование рекламы, такой подход позволяет окупить затраты на развертывание сети", - подчеркнул он.

По его словам, третий подход могли бы использовать по примеру аэропортов: получая получасовой, часовой или десятиминутный доступ в сеть, пассажир получает рекламный контент, который оплачивается рекламодателем.

Кравцов добавил, что от переговоров с подрядчиками и от экономических условий зависит, какой вариант развития по Wi-Fi будет избран.