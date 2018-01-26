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Вятрович говорит, что Украина должна признать себя правопреемницей УНР

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что положительно относится к инициативе признать Украину правопреемницей УНР

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Я думаю, что Украина должна прилагать немало усилий для того, чтобы говорить о себе как государстве, которое продолжает государственные традиции Украинской революции УНР и ЗУНР 1917-1921 годов", - сказал Вятрович.

Он подчеркивает, что это важный аспект, который отрицает один из ключевых мифов современной российской пропаганды" о том, что Украина якобы никогда не имела своей независимости, не было своего государства, что это случайное геополитическое образование, которое появилось на карте мира только за счет того, что в 1991 году распался Советский Союз.

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Вятрович также считает советский период украинской истории оккупацией.

"Нам важно говорить, что украинское государство - это не нечто случайное, что появилось в 1991 году. Украинское государство - это достаточно длительный результат борьбы украинцев за свою независимость", - подчеркнул он.

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