Все было очень хорошо, - Порошенко об итогах переговоров в Давосе

26 января, 2018, 21:23

Президент Петр Порошенко положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", – сказал он во время брифинга по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании форума.

Президент назвал очень конструктивными детальные консультации с партнерами по международным финансовым организациям.

По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

Президент напомнил, что состоялись несколько встреч, в частности с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

Кроме того, состоялась встреча в "Украинском доме" в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"Если говорить о практических шагах, то я попросил президента Чакрабарти, чтобы в 2018 году мы уделили больше внимания частному сектору, чтобы больше кредитования ЕБРР шло в частный и муниципальный сектор. Потому что совместные инвестиции и кредитование позволяют повысить прозрачность инвестиций, учитывая децентрализацию", – рассказал глава государства.

Глава государства также отметил необходимость создания Национального бюро по финансовым расследованиям.

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