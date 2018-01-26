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Все было очень хорошо, - Порошенко об итогах переговоров в Давосе

Президент Петр Порошенко положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По результатам Давоса, если сказать одной фразой – все было очень хорошо", – сказал он во время брифинга по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании форума.

Президент назвал очень конструктивными детальные консультации с партнерами по международным финансовым организациям.

По его словам, были сформированы позиции относительно приезда экспертов и определено какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

Президент напомнил, что состоялись несколько встреч, в частности с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, с президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

Кроме того, состоялась встреча в "Украинском доме" в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"Если говорить о практических шагах, то я попросил президента Чакрабарти, чтобы в 2018 году мы уделили больше внимания частному сектору, чтобы больше кредитования ЕБРР шло в частный и муниципальный сектор. Потому что совместные инвестиции и кредитование позволяют повысить прозрачность инвестиций, учитывая децентрализацию", – рассказал глава государства.

Глава государства также отметил необходимость создания Национального бюро по финансовым расследованиям.

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  • Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ожидает транш от МВФ до апреля.
  • Отметим, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина надеется получить очередной транш от МВФ в мае 2018 года.
  • Тем временем в Нацбанке отметили, что в этом году рассчитывают получить от МВФ около $2 млрд.
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