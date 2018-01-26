Военный из Северодонецка перед самоубийством оставил записку. В суде говорят, что его травили из-за сигарет

26 января, 2018, 13:30

22-летний военнослужащий Нацгвардии, который совершил самоубийство во время охраны админздания суда в Северодонецке, оставил предсмертную записку

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

"Предсмертная записка есть. Далее будем проводить расследование", - отметили в полиции.

Работник суда Иван Наумик, который лично знал погибшего, рассказал "UA: Донбасс" о том, что накануне купил по просьбе нацгвардейца сигареты, и из-за этого парня начали травить.

"Когда я вчера ушел на обеденный перерыв, то солдат конвойной службы попросил купить ему сигарет. Я выполнил его просьбу. После этого он подошел ко мне и спросил, докладывал ли я своему руководителю о том, что они меня просили. Я сказал, что нет. Он говорит: она увидела, что я купил им сигареты, доложила их руководству и стала требовать, чтобы они приняли меры", - рассказал Наумик.

Он также подчеркнул, что нацгвардеец признался, что боится одного из старших конвоя.

"В течение дня этот солдат трижды подходил ко мне и сказал, что ему "хана" будет завтра. А позже сказал, что не знает, как эту ночь переживет. И назвал одного из старших конвоя, он его очень боится", - рассказал сотрудник суда.

По словам адвоката Игоря Чудовского, при таких условиях Военная прокуратура должна выяснить обстоятельства и внести в Единый реестр информацию о доведении до самоубийства.

Отметим, полиция открыла уголовное производство по статье "убийство".