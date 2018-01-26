Во Львове будут праздновать День Гуцульской культуры

26 января, 2018, 14:49

В воскресенье, 28 января, в центре Львова пройдет празднование Гуцульской культуры с колядниками, выступлениями музыкальных коллективов и мастер-классами

Об этом говорится на странице Верховинского районного совета в Facebook.

28 января в 14.00 на центральной площади Львова состоится День Гуцульской культуры. Празднование будет представлять из себя своеобразное театрализованное творческое событие, в котором примут участие гуцульские колядники, творческие художественные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из Верховины.

Гостей праздника ждет почетная миссия благовестия рождения Иисуса Христа, которую исполняют коллективы партии, демонстрация уникальных аутентичных искусств Верховинщины - коляда, гуцульская песня, зажигательный народный танец, гуцульская свадьба, театральное искусство, показ аутентичной гуцульской убири (одежды).

На центральной площади города будет действовать городок мастеров, где будет представлена праздничная выставка изделий декоративно-прикладного искусства, вышивки, ткачества, скорнячества, бисероплетения, писанкарства и других видов народного искусства Гуцульщины.

Для всех посетителей будут проходить зрелищные мастер-классы по изготовлению гуцульской одежды, изделий декоративно-прикладного искусства, одевание гуцульской княгини, умение танцевать «Гуцулка» и другие.