Во Львове будут праздновать День Гуцульской культуры
Об этом говорится на странице Верховинского районного совета в Facebook.
28 января в 14.00 на центральной площади Львова состоится День Гуцульской культуры. Празднование будет представлять из себя своеобразное театрализованное творческое событие, в котором примут участие гуцульские колядники, творческие художественные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства из Верховины.
Гостей праздника ждет почетная миссия благовестия рождения Иисуса Христа, которую исполняют коллективы партии, демонстрация уникальных аутентичных искусств Верховинщины - коляда, гуцульская песня, зажигательный народный танец, гуцульская свадьба, театральное искусство, показ аутентичной гуцульской убири (одежды).
На центральной площади города будет действовать городок мастеров, где будет представлена праздничная выставка изделий декоративно-прикладного искусства, вышивки, ткачества, скорнячества, бисероплетения, писанкарства и других видов народного искусства Гуцульщины.
Для всех посетителей будут проходить зрелищные мастер-классы по изготовлению гуцульской одежды, изделий декоративно-прикладного искусства, одевание гуцульской княгини, умение танцевать «Гуцулка» и другие.
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