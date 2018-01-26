Верховный суд России не допустил Навального к выборам президента
26 января, 2018, 13:01
Президиум Верховного суда России не допустил оппозиционера Алексея Навального до выборов президента страны, которые должны состояться в марте 2018 года
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Отмечается, что президиум поставил точку в рассмотрении жалоб Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, которая выдвинула его кандидатом в президенты.
"Судей 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили в суде.
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- Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.
- Верховный суд России 30 декабря подтвердил позицию Центризбиркома.
- Политик, который является самым рейтинговым оппонентом Путина, призывает свои сторонников бойкотировать президентские выборы.
- Навальный ввимагае от Путина обеспечить "мирный транзит" власти, иначе, говорит он, события в России будут развиваться по сценарию украинского Майдана, а сам действующий президент может повторить судьбу Виктора Януковича.
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