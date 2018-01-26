Верховный суд России не допустил Навального к выборам президента

26 января, 2018, 13:01

Президиум Верховного суда России не допустил оппозиционера Алексея Навального до выборов президента страны, которые должны состояться в марте 2018 года

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что президиум поставил точку в рассмотрении жалоб Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, которая выдвинула его кандидатом в президенты.

"Судей 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили в суде.

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