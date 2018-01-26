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Верховный суд России не допустил Навального к выборам президента

Президиум Верховного суда России не допустил оппозиционера Алексея Навального до выборов президента страны, которые должны состояться в марте 2018 года

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что президиум поставил точку в рассмотрении жалоб Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, которая выдвинула его кандидатом в президенты.

"Судей 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили в суде.

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  • Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.
  • Верховный суд России 30 декабря подтвердил позицию Центризбиркома.
  • Политик, который является самым рейтинговым оппонентом Путина, призывает свои сторонников бойкотировать президентские выборы.
  • Навальный ввимагае от Путина обеспечить "мирный транзит" власти, иначе, говорит он, события в России будут развиваться по сценарию украинского Майдана, а сам действующий президент может повторить судьбу Виктора Януковича.
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