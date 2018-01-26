В Запорожье построят первый бассейн для детей с особыми потребностями

26 января, 2018, 19:46

На острове Хортица появится специально оборудованный бассейн для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями

Об этом рассказала директор Департамента науки и образования Запорожской ОГА Татьяна Озерова, передает Укринформ.

Запорожская ОГА уже разработала проект бассейна, специально оборудованного под нужды учащейся молодежи, детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями. Его построят на территории "Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии".

Проектом бассейна предусмотрено наличие чаши 25 на 12 метров, оснащенной механизмами для спуска в бассейн и подъема из него, и безопасности пребывания в воде детей с ДЦП, детей, которые передвигаются только на инвалидных колясках, а также детей с другими особыми потребностями. Спецмеханизмами для детей с особыми образовательными потребностями будут оборудованы раздевалки, душевые и вспомогательные помещения спорткомплекса.

Известно, что проектная стоимость комплекса составляет 70,8 млн грн. В настоящее время Запорожская областная администрация проводит тендеры для определения подрядчика строительства.