В Израиле нашли останки людей возрастом 200 тысяч лет

26 января, 2018, 00:59

Израильские археологи обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами Африканского континента

Статья о результатах исследования опубликована в журнале Science.

В 2002 году студент обнаружил в израильской пещере левую часть верхней челюсти. Применив три различных техники датирования, ученые выяснили, что челюсть принадлежала Homo sapiens, живший 177-194 тыс. лет назад. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тыс. лет назад.

Кроме останков возле пещеры были найдены каменные инструменты. Это означает, археологи считают, что появление этого метода обработки камня была связана с появлением современных людей в этом регионе Ближнего Востока. Другие артефакты, найденные в пещере, указывают на то, что среди людей были охотники на крупных животных - оленей, газелей и туров.

Эти находки доказывают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее.

"Более ранняя миграция из Африки предполагает, что культурные или генетические обмены с местными популяциями происходили раньше, чем считалось. Это совпадает с недавними генетическими доказательствами более ранней миграции людей из Африки", - пояснил Рольф Кам, палеантрополог с США.