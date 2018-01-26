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В Южной Корее дотла выгорела больница: 37 человек погибли, еще 70 - получили ранения

В результате масштабного пожара в больнице в Южной Корее погибло 37 человек, большинство из которых - люди преклонного возраста

Об этом сообщает издание Reuters.

Трагедия произошла в больнице Седжон города Мирян. Огонь охватил первый этаж здания, на котором находился выход из больницы, поэтому пациентам пришлось бежать из дома сквозь дым и огонь. Другие же люди спрятались от огня на верхних этажах, ожидая помощи спасателей.

Во время инцидента в больнице находилось по меньшей мере 177 пациентов. Огонь в результате унес жизни 37 человек, среди них доктор, медсестра и ее помощник. Большинство погибших пациентов были в возрасте от 35 до 96 лет, как минимум 20 из них были старше 70 лет. Еще более 70 человек получили ранения.

Отмечается, что в больнице не было спринклера - системы противопожарной защиты, разбрызгивает воду в здании во время пожара. Из-за этого огонь было преодолеть крайне сложно.

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