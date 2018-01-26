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В Украину прибыли 50 канадских военных, которые будут обучать бойцов ВСУ

В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины со ссылкой на посла Канады в Украине Романа Ващука.

"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительные 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем оборону Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - сказал Ващук.

По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, после прибытия военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.

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