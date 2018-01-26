В Украине ежедневно задерживают 1-2 полицейских, связанных с криминалом, - МВД

26 января, 2018, 12:22

Правоохранительные органы каждый день задерживают 1-2 полицейских, которые причастны к правонарушениям

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-центр Министерства.

"К большому сожалению Департамент внутренней безопасности Национальной полиции ежедневно задерживает одного-двух "нечистых" полицейских. Это полностью реформированное подразделение Нацполиции, которое осуществляет эффективные реализации", - подчеркнул он.

Аваков рассказал, что подобная ситуация произошла 25 января, когда оперативники разоблачили полицейских, которые "крышевали" воров-карманников. Злоумышленники грабили людей на территории Киевского железнодорожного вокзала и за полгода вызвали пострадавшим убытки на 265 тысяч гривен.

Министр отметил, 140 тысяч полицейских работают по территории всей страны, значит это - огромный подраздел, который нужно изменять шаг за шагом.

"Мы намеренно не скрываем те случаи, которые обнаруживаем. Мы делаем это для того, чтобы дать урок всем полицейским по поводу того, как надо выстраивать свою службу. Также мы хотим, чтобы общество видело процесс самоочищения", - подытожил Аваков.