В России сотрудницу центра госуслуг уволят за регистрацию брака между двумя мужчинами
Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, которая допустила нарушение законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
25 января СМИ сообщили, что в России был признан брак между двумя мужчинами, которые поженились в начале января в Копенгагене. Мужчины якобы подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы, после чего работник поставил штамп в паспорте на странице семейного положения.
Напомним, что однополые браки легализованы в США, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции и еще в более 20 странах мира.
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