В России сотрудницу центра госуслуг уволят за регистрацию брака между двумя мужчинами

26 января, 2018, 21:57

Сотрудницу московского Центра государственных услуг уволят после проверки информации о регистрации брака между двумя мужчинами

Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, которая допустила нарушение законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

25 января СМИ сообщили, что в России был признан брак между двумя мужчинами, которые поженились в начале января в Копенгагене. Мужчины якобы подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы, после чего работник поставил штамп в паспорте на странице семейного положения.

Напомним, что однополые браки легализованы в США, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции и еще в более 20 странах мира.