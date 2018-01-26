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В "Укрзализныци" хотят в два этапа повысить стоимость билетов на поезда и объясняют почему

В 2018 году в "Укрзализныци" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20%

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью "112 Украина".

"С пассажирскими перевозками ситуация довольно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году", - подчеркнул Кравцов.

По его словам, в финансовый план на 2018 год заложены цифры двукратного повышения по 10% каждое.

"Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - отметил он.

Кравцов подчеркнул, что пассажирские перевозки для " Укрзализныци убыточные.

"Необходимость повышения тарифов продиктовано тем, что, например, в социальном сегменте (плацкартные перевозки) у нас билеты часто дешевле, чем на автобусное сообщение на аналогичных направлениях. На самом деле, тарифы на перевозки пассажиров Укрзализныци, возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве", - отметил он.

Глава Укрзализныци привел пример: из Киева до Константиновки - это 801 км - можно доехать за 88 грн (плацкартный вагон без дополнительных услуг). А путешествие по этому же маршруту автобусом обойдется, по его словам, в 500 грн - это дороже, чем в путешествие в вагонах СВ или первый класс "Интерсити +".

Кравцов отмечает, что есть значительный дисбаланс. Он также считает, что автобусные перевозки должны быть дешевле, чем на железной дороге.

"Также, я считаю, мы должны четко разделить два сегмента: социальный (категория плацкарты, региональные поезда, перевозка студентов, пенсионеров, малоимущих) и коммерческие перевозки (в вагонах купе, СВ, в наиболее качественных поездах). Здесь нужно четко сказать, что при стоимости билета, например, между Львовом и Одессой, около 1 тыс. грн в вагоне СВ - это не социальное перевозки. И если мы обосновываем, что на самом деле билет должен стоить 1,3-1,4 тыс. грн, то должны иметь право устанавливать такую стоимость. Пассажир сегодня готов платить за высокое качество перевозки соответствующую цену", - добавил он.

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