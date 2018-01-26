В Польше будут наказывать лишением свободы за отрицание "преступлений бандеровцев"

26 января, 2018, 17:45

Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии"

В Сейме состоялось третье чтение пакета проектов, которыми предусмотрены изменения в закон об институте национальной памяти, сообщает "Европейская правда".

Среди них был и законопроект о запрете "бандеровской идеологии" в Польше. За проголосовали большинство депутатов - 279 414. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект более года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был удален из повестки дня. Согласно неофициальной информации, речь тогда шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

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