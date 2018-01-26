В МВД назвали вероятную причину падения вертолета в Кременчуге и детали о погибших
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В полицию поступила информация о падении вертолета в микрорайоне города "Молодежный" около 19:00.
Специалисты ГСЧС длительное время боролись с огнем и охлаждали детали вертолета. Опасаясь обрыва линий электропередач специалисты обесточили близлежащие населенные пункты и отключили газ. Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.
Пока известно, что погибшие члены экипажа принадлежали Чао "АК "Украинские вертолеты".
Отмечается, что все были опытными пилотами, с большим стажем работы. Среди погибших - жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения.
Все разрешительные документы на полет были в порядке.
По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.
Следователи квалифицируют дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Отмечается, что 26 января утром на месте происшествия вместе со следователями будут работать инспекторы авиации, чтобы во время светлой поры суток исследовать обломки вертолета и место падения и сделать профессиональные выводы.
- Напомним, 25 января в Кременчуге упал вертолет Ми-8, есть погибшие. В результате катастрофы погибли четверо членов экипажа.
- Позже в ГСЧС сообщили о ликвидации займання вертолета.
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