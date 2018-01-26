В киевском метро "поймали" композитора, который писал музыку для "Шерлока"

Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Twitter.

"Знакомьтесь, это Майкл Прайс. Он писал музыку к сериалу "Шерлок", - сообщает столичный метрополитен.

Знакомьтесь, это Майкл Прайс. Он писал музыку к сериалу "Шерлок".

В Киев приехал впервые, в рамках учебного курса для кінокомпозиторів.

Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее, чем на такси. #шановніпасажири

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Фото Maksym Trebukhov

Спасибо Lyubov Morozova pic.twitter.com/sW1svPfrwp — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 25 января 2018 г.

Как отмечается в сообщении, до Киева Прайс приехал впервые, в рамках учебного курса для кинокомпозиторов. "Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее чем на такси", - отмечается в сообщении.

Майкл Прайс - один из наиболее известных композиторов Великобритании. Его работа в кино и телевидении отмечена, в частности, наградой "Эмми". Он работал над трилогией "Властелин колец", фильмами "Реальная любовь", "Бриджит Джонс", "Люди Икс" и многими другими.