В киевском метро "поймали" композитора, который писал музыку для "Шерлока"
"Знакомьтесь, это Майкл Прайс. Он писал музыку к сериалу "Шерлок", - сообщает столичный метрополитен.
Знакомьтесь, это Майкл Прайс. Он писал музыку к сериалу "Шерлок".— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 25 января 2018 г.
В Киев приехал впервые, в рамках учебного курса для кінокомпозиторів.
Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее, чем на такси. #шановніпасажири
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Фото Maksym Trebukhov
Спасибо Lyubov Morozova pic.twitter.com/sW1svPfrwp
Как отмечается в сообщении, до Киева Прайс приехал впервые, в рамках учебного курса для кинокомпозиторов. "Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее чем на такси", - отмечается в сообщении.
Майкл Прайс - один из наиболее известных композиторов Великобритании. Его работа в кино и телевидении отмечена, в частности, наградой "Эмми". Он работал над трилогией "Властелин колец", фильмами "Реальная любовь", "Бриджит Джонс", "Люди Икс" и многими другими.
- Ранее британский ритейлер проездных билетов Trainline выбрал для своей рекламы киевское метро и железнодорожный вокзал и снял там ролик.
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