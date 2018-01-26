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В Киеве Opel влетел в припаркованный грузовик, есть погибший и пострадавшая

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела автомобиль Opel врезался в припаркованный грузовик, есть погибший и пострадавшая

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водитель легковушки совершил наезд на припаркованный грузовик. В салоне Opel находилось два пассажира - женщина и мужчина. Их забрала "скорая".

Как впоследствии стало известно, мужчина скончался по дороге в больницу, а женщина находится в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля значительных повреждений не получил, но тоже был госпитализирован.

Как рассказал водитель грузовика, он остановился передохнуть, как впоследствии услышал сильный удар. Также он отметил, что легковушка двигалась без света фар.

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