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В Киеве двух заложников несколько месяцев держали в плену ради выкупа в $5 млн в биткоинах

В Украине в 2017 году были зарегистрированы четыре случая похищения людей ради выкупа в криптовалюте, в двух случаях похитители задержаны

Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, информирует пресс-служба ведомства.

"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе", - рассказал он.

По его словам, недавно в Киеве задержали злоумышленников за вымогательство выкупа в биткоинах на сумму, эквивалентную $5 млн. Полицейские освободили двух заложников, которые несколько месяцев провели в плену.

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"Злоумышленники идентифицированы, сейчас с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", – отметил полицейский.

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