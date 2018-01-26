В Киеве двух заложников несколько месяцев держали в плену ради выкупа в $5 млн в биткоинах

26 января, 2018, 20:38

В Украине в 2017 году были зарегистрированы четыре случая похищения людей ради выкупа в криптовалюте, в двух случаях похитители задержаны

Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, информирует пресс-служба ведомства.

"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе", - рассказал он.

По его словам, недавно в Киеве задержали злоумышленников за вымогательство выкупа в биткоинах на сумму, эквивалентную $5 млн. Полицейские освободили двух заложников, которые несколько месяцев провели в плену.

Читайте также. 40% биткоинов сосредоточено в руках 1000 человек. Почему это плохо

"Злоумышленники идентифицированы, сейчас с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", – отметил полицейский.