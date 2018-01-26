В Киеве двух заложников несколько месяцев держали в плену ради выкупа в $5 млн в биткоинах
Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, информирует пресс-служба ведомства.
"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе", - рассказал он.
По его словам, недавно в Киеве задержали злоумышленников за вымогательство выкупа в биткоинах на сумму, эквивалентную $5 млн. Полицейские освободили двух заложников, которые несколько месяцев провели в плену.
Читайте также. 40% биткоинов сосредоточено в руках 1000 человек. Почему это плохо
"Злоумышленники идентифицированы, сейчас с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", – отметил полицейский.
- Напомним, что 26 декабря 2017 года в Киеве неизвестные в балаклавах похитили 40-летнего россиянина, аналитика биржи криптовалют EXMO Павла Лернера.
- Лернер был выпущен на свободу после выплаты выкупа в $1 млн в биткоинах.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-