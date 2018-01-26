В Харькове пенсионерка заказала убийство своего бывшего зятя, чтобы дочке досталось его состояние
26 января, 2018, 10:12
В Харькове 62-летняя женщина заказала убийство своего бывшего зятя - руководителя коммунального предприятия
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ и СБУ.
Как установили правоохранители, женщина лично подыскивала в криминальной среде исполнителя. За совершение этого преступления она предлагала денежное вознаграждение в размере $10 тыс.
Основным требованием заказа было совершить убийство таким образом, чтобы смерть выглядела как естественная. Например, от остановки сердца.
Правоохранители установили, что мотивами злоумышленницы была месть, а также намерения вместе с дочкой завладеть наследством мужчины.
В результате операции оперативники спецслужб имитировали убийство мужа. Организатор разоблачили "на горячем" - во время окончательного расчета за заказ, а потом задержали.
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