В Харькове пенсионерка заказала убийство своего бывшего зятя, чтобы дочке досталось его состояние

26 января, 2018, 10:12

В Харькове 62-летняя женщина заказала убийство своего бывшего зятя - руководителя коммунального предприятия

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ и СБУ.

Как установили правоохранители, женщина лично подыскивала в криминальной среде исполнителя. За совершение этого преступления она предлагала денежное вознаграждение в размере $10 тыс.

Основным требованием заказа было совершить убийство таким образом, чтобы смерть выглядела как естественная. Например, от остановки сердца.

Правоохранители установили, что мотивами злоумышленницы была месть, а также намерения вместе с дочкой завладеть наследством мужчины.

В результате операции оперативники спецслужб имитировали убийство мужа. Организатор разоблачили "на горячем" - во время окончательного расчета за заказ, а потом задержали.