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В Чехии стартует второй тур президентских выборов: за кресло будут бороться физик и пророссийский Земан

26 января в Чехии начнется второй тур голосования на выборах президента страны, в котором сразятся нынешний глава государства Милош Земан и экс-президент Академии наук Чехии Иржи Драгош

 

Об этом сообщает "Укринформ".

 

Выборы начнутся в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому). Избирательные участки закроются 27 января в 14.00.

Отмечается, что за Земана в первом туре проголосовали 38,56%, за Драгоша - 26,6%. При этом шансы обоих кандидатов оцениваются как равные.

"Думаю, результат будет очень близок", - прокомментировал эксперт Немецкого общества внешней политики Милан Нич.

Он напоминает, что трое из 6 участников первого тура, призвали своих избирателей голосовать за Драгоша, однако предостерегает от того, чтобы автоматически засчитывать эти голоса данного кандидата. Многие избиратели определятся буквально в последний момент.

Результат во многом будет зависеть от явки избирателей: за Земана проголосуют преимущественно сельские жители, а также электорат экстремистских партий, за Драгоша - интеллигенция, население крупных городов.

Прогнозируется, что в выборах могут принять участие более 8 миллионов граждан республики.

Президент республики избирается сроком на 5 лет.

  • Напомним, в Чехии в первом туре президентских выборов приняли участие 9 кандидатов и около 60% избирателей.
  • Во втором туре будут бороться действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош.
  • Украинский посол Евгений Перебийнис прогнозирует, что после президентских выборов политика Чехии в отношении Украины не изменится, независимо от их результата
  • 17 января правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабішем подал в отставку.
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