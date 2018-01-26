В Чехии стартует второй тур президентских выборов: за кресло будут бороться физик и пророссийский Земан
Об этом сообщает "Укринформ".
Выборы начнутся в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому). Избирательные участки закроются 27 января в 14.00.
Отмечается, что за Земана в первом туре проголосовали 38,56%, за Драгоша - 26,6%. При этом шансы обоих кандидатов оцениваются как равные.
"Думаю, результат будет очень близок", - прокомментировал эксперт Немецкого общества внешней политики Милан Нич.
Он напоминает, что трое из 6 участников первого тура, призвали своих избирателей голосовать за Драгоша, однако предостерегает от того, чтобы автоматически засчитывать эти голоса данного кандидата. Многие избиратели определятся буквально в последний момент.
Результат во многом будет зависеть от явки избирателей: за Земана проголосуют преимущественно сельские жители, а также электорат экстремистских партий, за Драгоша - интеллигенция, население крупных городов.
Прогнозируется, что в выборах могут принять участие более 8 миллионов граждан республики.
Президент республики избирается сроком на 5 лет.
- Напомним, в Чехии в первом туре президентских выборов приняли участие 9 кандидатов и около 60% избирателей.
- Во втором туре будут бороться действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош.
- Украинский посол Евгений Перебийнис прогнозирует, что после президентских выборов политика Чехии в отношении Украины не изменится, независимо от их результата
- 17 января правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабішем подал в отставку.
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