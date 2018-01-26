В Чехии стартует второй тур президентских выборов: за кресло будут бороться физик и пророссийский Земан

26 января, 2018, 12:33

26 января в Чехии начнется второй тур голосования на выборах президента страны, в котором сразятся нынешний глава государства Милош Земан и экс-президент Академии наук Чехии Иржи Драгош

Об этом сообщает "Укринформ".

Выборы начнутся в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому). Избирательные участки закроются 27 января в 14.00.

Отмечается, что за Земана в первом туре проголосовали 38,56%, за Драгоша - 26,6%. При этом шансы обоих кандидатов оцениваются как равные.

"Думаю, результат будет очень близок", - прокомментировал эксперт Немецкого общества внешней политики Милан Нич.

Он напоминает, что трое из 6 участников первого тура, призвали своих избирателей голосовать за Драгоша, однако предостерегает от того, чтобы автоматически засчитывать эти голоса данного кандидата. Многие избиратели определятся буквально в последний момент.

Результат во многом будет зависеть от явки избирателей: за Земана проголосуют преимущественно сельские жители, а также электорат экстремистских партий, за Драгоша - интеллигенция, население крупных городов.

Прогнозируется, что в выборах могут принять участие более 8 миллионов граждан республики.

Президент республики избирается сроком на 5 лет.