Украинского военного ранили в пригороде Авдеевки
26 января, 2018, 20:20
26 января боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел в сторону украинских защитников
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
На Донецком направлении противник вел огонь по украинским позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Раненого оперативно доставили в военно-медицинской учреждения и сейчас ему оказывается врачебная помощь.
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