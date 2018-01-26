Украинского военного ранили в пригороде Авдеевки

26 января, 2018, 20:20

26 января боевики российско-оккупационных войск осуществили один обстрел в сторону украинских защитников

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

На Донецком направлении противник вел огонь по украинским позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Раненого оперативно доставили в военно-медицинской учреждения и сейчас ему оказывается врачебная помощь.