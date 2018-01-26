Украинская биатлонистка стала чемпионкой Европы в спринте

26 января, 2018, 16:52

Украинка Ирина Варвинец выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, на соревнованиях в итальянском городе Риднау, Варвинец преодолела дистанцию 7,5 км за 20 мин 54,1 сек и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Француженка Хлое Шевалье с одним штрафным кругом отстала от украинки на 12,5 сек и завоевала серебряную награду. Бронзовым призером открытого чемпионата Европы стала японка Фуюко Тачизаки с отставанием 15,5 сек и "чистой" стрельбой.

23 января стало известно, что МОК не пустит на Олимпиаду-2018 лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина.

Ранее МОК отказался предоставлять wild-card для выступления на Олимпиаде знаменитому норвежском биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену.

Читайте также: "Короля биатлона" не берут на Олимпиаду. Как такое вообще возможно