Украина выполнила 80% требований МВФ, транш ожидаем до апреля, - Порошенко

26 января, 2018, 09:30

Украинская власть выполнила большинство требований Международного валютного фонда, а следующий транш от него может получить в начале апреля

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg во время своего пребывания в Давосе.

Он рассказал, что провел встречу с председателем Международного валютного фонда Кристин Лагард, во время которого собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество.

По словам президента, украинская власть на 80% выполнила требования Фонда и решительно настроена на проведение дальнейших реформ.

"Вероятно, держу за это кулаки, что до начала апреля мы получим следующий транш МВФ", - подчеркнул Порошенко.

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