Украина получит перспективу членства в ЕС в 2021 году, - Порошенко
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в Давосе, сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что у стран Евросоюза и всего свободного мира должен быть один порядок дня и они должны быть максимально объединенными вокруг общих ценностей, а не денег.
Благодаря этому, по его убеждению, удастся одержать победу над фейковыми новостями, а также в пропагандистской и информационной войне.
"И единственное, что изменится, это то, что в 2021 году Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Евросоюзе", - подчеркнул Порошенко.
Он также отметил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики. Таким образом, по его словам, он делает это не из-за введения безвизового режима или предоставления транша МВФ.
"Я создал независимые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые результаты", - подытожил Порошенко.
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