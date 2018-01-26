Украина получит перспективу членства в ЕС в 2021 году, - Порошенко

26 января, 2018, 14:57

Украина будет иметь перспективу членства в Евросоюзе в 2021 году при поддержке Польши и Литвы

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в Давосе, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что у стран Евросоюза и всего свободного мира должен быть один порядок дня и они должны быть максимально объединенными вокруг общих ценностей, а не денег.

Благодаря этому, по его убеждению, удастся одержать победу над фейковыми новостями, а также в пропагандистской и информационной войне.

"И единственное, что изменится, это то, что в 2021 году Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Евросоюзе", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики. Таким образом, по его словам, он делает это не из-за введения безвизового режима или предоставления транша МВФ.

"Я создал независимые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые результаты", - подытожил Порошенко.