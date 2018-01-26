Украина не вносила Эстонию в перечень оффшоров, - Гройсман
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Эстония внесена в список стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налогов в Украине, заявил Гройсман.
Действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые представляют отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, отметил премьер-министр.
Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений относительно включения Эстонии в список оффшорных территорий.
24 января 2018 года Кабмин направил в банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.
- Напомним, правительство Украины в конце 2017 года включил Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.
- Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал украинское правительство убрать страну из списка оффшоров.
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