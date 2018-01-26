Украина не вносила Эстонию в перечень оффшоров, - Гройсман

26 января, 2018, 19:58

Премьер-министр Владимир Гройсман во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом сказал, что Украина не вносила Эстонию в перечень оффшорных территорий

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Эстония внесена в список стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налогов в Украине, заявил Гройсман.

Действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые представляют отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, отметил премьер-министр.

Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений относительно включения Эстонии в список оффшорных территорий.

24 января 2018 года Кабмин направил в банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.