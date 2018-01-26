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Украина не вносила Эстонию в перечень оффшоров, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом сказал, что Украина не вносила Эстонию в перечень оффшорных территорий

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Эстония внесена в список стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налогов в Украине, заявил Гройсман.

Действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые представляют отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, отметил премьер-министр.

Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений относительно включения Эстонии в список оффшорных территорий.

24 января 2018 года Кабмин направил в банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

  • Напомним, правительство Украины в конце 2017 года включил Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.
  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал украинское правительство убрать страну из списка оффшоров.

 

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