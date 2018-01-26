Украина может передать Агеева России ради освобождения украинских политзаключенных, - адвокат
Об этом в эфире "Громадського" заявил адвокат Агеева Виктор Чевгуз.
"Вы знаете позицию Порошенко, Геращенко, его представителя, о том, что российских пленных, которые находятся на территории Украины, будут менять только на украинцев, которые находятся в тюрьмах России. Я считаю, что это правильное решение. Вопрос есть, есть подготовленные списки. Кажется 14 россиян находятся в наших СИЗО", - рассказал Чевгуз.
Он подчеркнул, что будет правильным обменять россиян на Сенцова, Кольченко, Клиха, Онищенко - тех, которые незаконно находятся в тюрьмах России.
"Агеев есть в этом списке, я был в консульстве, разговаривал с консулом. И я думаю, что мы его обменяем на кого-то из наших ребят. Основная цель моей помощи там, чтобы забрать как можно больше наших ребят из России. Но этих надо осудить законно, справедливо и чтобы ни один суд, даже Европейский не сказал, что Агеева осудили неправильно", - отметил адвокат.
Он добавляет, что Агеев согласен с таким развитием событий и хочет вернуться в Россию.
"Мы подадим представление, чтобы президент помиловал его и отдадим в таком виде, как есть. Чем быстрее он поедет на Россию, тем быстрее мы заберем своих ребят из российских тюрем", - сказал Чевгуз.
- Напомним, Минобороны РФ отрицал информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС России, но якобы уволился в запас и на службу по контракту не засчитывался.
- Вместе с ним тогда схватили также четырех местных наемников, которые являются гражданами Украины.
- Боевики из оккупированных территорий Донбасса требовали освобождения Агеева, утверждая, что он ополченец.
- 25 января суд признал виновным в терроризме Агеева и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
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