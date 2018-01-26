Украина может передать Агеева России ради освобождения украинских политзаключенных, - адвокат

26 января, 2018, 14:31

Осужденный в Украине к 10 годам заключения российский военный-диверсант Виктор Агеев есть в списке из 14 россиян, которых Украина готова передать России ради освобождения украинских политзаключенных

Об этом в эфире "Громадського" заявил адвокат Агеева Виктор Чевгуз.

"Вы знаете позицию Порошенко, Геращенко, его представителя, о том, что российских пленных, которые находятся на территории Украины, будут менять только на украинцев, которые находятся в тюрьмах России. Я считаю, что это правильное решение. Вопрос есть, есть подготовленные списки. Кажется 14 россиян находятся в наших СИЗО", - рассказал Чевгуз.

Он подчеркнул, что будет правильным обменять россиян на Сенцова, Кольченко, Клиха, Онищенко - тех, которые незаконно находятся в тюрьмах России.

"Агеев есть в этом списке, я был в консульстве, разговаривал с консулом. И я думаю, что мы его обменяем на кого-то из наших ребят. Основная цель моей помощи там, чтобы забрать как можно больше наших ребят из России. Но этих надо осудить законно, справедливо и чтобы ни один суд, даже Европейский не сказал, что Агеева осудили неправильно", - отметил адвокат.

Он добавляет, что Агеев согласен с таким развитием событий и хочет вернуться в Россию.

"Мы подадим представление, чтобы президент помиловал его и отдадим в таком виде, как есть. Чем быстрее он поедет на Россию, тем быстрее мы заберем своих ребят из российских тюрем", - сказал Чевгуз.