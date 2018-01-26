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Ученые предполагают, что ожирение - это инфекция. Почему

Если в вашем окружении много людей с ожирением, ваш собственный риск набрать лишний вес возрастает. А если взять во внимание дополнительные факторы - например, генетику - можно прийти к выводу, что до некоторой степени ожирения - это социальная инфекция

Об этом пишет New Atlas.

"Социальное заражение ожирением означает, что чем больше вокруг вас людей с избыточным весом, тем выше вероятность, что вы тоже растолстеете", - говорит Ашлеша Датар, доктор наук из Университета Южной Калифорнии, одна из авторов исследования.

"Другими словами, проживание в сообществе, где ожирение считается нормой, приводит к тому, что сидячий образ жизни, нездоровое питание и избыточный вес становятся более социально приемлемыми", - объясняет она.

Исследование было проведено на примере семей военнослужащих, которые обычно не выбирают места проживания. В нем участвовало более двух тысяч детей и взрослых с 38 военных городков в Соединенных Штатах.

Процент взрослых, которые страдают от ожирения, колебался в разных городках от 21% до 38%. В результате оказалось, что члены семей, получили направление туда, где этот процент высок, легче сами набирают лишний вес.

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"Если семья переезжает в поселок с низким процентом ожирения, такой как Эль-Пасо, штат Колорадо, где он равен 21%, то шансы детей набрать лишний вес снижаются на 29%, шансы родителей растолстеть снижаются на 23%, - говорит Датар.

При этом исследователи обнаружили, что факторы наличия доступных спортплощадок и тренажерных залов не играют критической роли в объяснении полученных результатов.

Это не первая работа, которая выдвигает гипотезу о распространении ожирения вирусным образом - как гриппа среди населения небольшого городка.

В 2007 году в журнале New England Journal of Medicine были опубликованы результаты 30-летнего наблюдения за социальной группой из 12 000 человек на предмет связи "наедания" лишнего веса с ожирением родных и знакомых.

Было обнаружено, что вероятность набрать лишний вес на 57% больше, если лишний вес есть у друга, а если это очень близкий друг, то такая вероятность втрое выше. Интересно, что такой эффект не действовал с соседями , но работал с братьями или сестрами, хоть и в меньшей степени, чем с друзьями.

Результаты указывают на то, что выражение "эпидемия ожирения" следует понимать более буквально. Разумеется, это не вирус, который передается от человека к человеку, но он распространяется в обществе как социальная инфекция.

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  • Ученые из Бристольского университета проанализировали данные о здоровье 60 199 пар родителей и детей и пришли к выводу: даже небольшое превышение рекомендуемой массы тела может быть связано с повышенным риском смертности.
  • Ученые провели исследования и выяснили, что после женитьбы мужчина в большинстве случаев набирает несколько лишних килограмм.
  • Ученые также выяснили, что люди, которые предавали прошлому партнеру, втрое чаще изменяют в будущих отношениях.
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