Ученые предполагают, что ожирение - это инфекция. Почему
Об этом пишет New Atlas.
"Социальное заражение ожирением означает, что чем больше вокруг вас людей с избыточным весом, тем выше вероятность, что вы тоже растолстеете", - говорит Ашлеша Датар, доктор наук из Университета Южной Калифорнии, одна из авторов исследования.
"Другими словами, проживание в сообществе, где ожирение считается нормой, приводит к тому, что сидячий образ жизни, нездоровое питание и избыточный вес становятся более социально приемлемыми", - объясняет она.
Исследование было проведено на примере семей военнослужащих, которые обычно не выбирают места проживания. В нем участвовало более двух тысяч детей и взрослых с 38 военных городков в Соединенных Штатах.
Процент взрослых, которые страдают от ожирения, колебался в разных городках от 21% до 38%. В результате оказалось, что члены семей, получили направление туда, где этот процент высок, легче сами набирают лишний вес.
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"Если семья переезжает в поселок с низким процентом ожирения, такой как Эль-Пасо, штат Колорадо, где он равен 21%, то шансы детей набрать лишний вес снижаются на 29%, шансы родителей растолстеть снижаются на 23%, - говорит Датар.
При этом исследователи обнаружили, что факторы наличия доступных спортплощадок и тренажерных залов не играют критической роли в объяснении полученных результатов.
Это не первая работа, которая выдвигает гипотезу о распространении ожирения вирусным образом - как гриппа среди населения небольшого городка.
В 2007 году в журнале New England Journal of Medicine были опубликованы результаты 30-летнего наблюдения за социальной группой из 12 000 человек на предмет связи "наедания" лишнего веса с ожирением родных и знакомых.
Было обнаружено, что вероятность набрать лишний вес на 57% больше, если лишний вес есть у друга, а если это очень близкий друг, то такая вероятность втрое выше. Интересно, что такой эффект не действовал с соседями , но работал с братьями или сестрами, хоть и в меньшей степени, чем с друзьями.
Результаты указывают на то, что выражение "эпидемия ожирения" следует понимать более буквально. Разумеется, это не вирус, который передается от человека к человеку, но он распространяется в обществе как социальная инфекция.
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