У стен НАПК проходят акции в поддержку главы Госкино Филиппа Ильенко
26 января, 2018, 15:20
Около 50 человек собрались под зданием НАПК, чтобы опротестовать обвинения в нарушении конфликта интересов председателем Госкино Филиппа Ильенко
Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV Юрий Чмиль.
Протесты против дела Ильенко начались в 14 часов. Сообщается, что в целом под стены НАПК пришли 50 человек.
"Сегодня люди пришли протестовать, потому что Филиппа Ильенко подвергают необоснованным репрессиям. Мы хотим, чтобы человек дальше мог работать на развитие отечественной киноиндустрии. Успех его работы уже виден. Чтобы увидеть, куда тратятся деньги из Госкино стоит прийти в кинотеатр, купить билет и увидеть фильм", - пояснил свою позицию протестующий Андрей Кокотюха.
Сейчас в НАПК происходит рассмотрение дела Ильенко.
- Напомним, 19 января НАПК вызвало на допрос председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко из-за возможного конфликта интересов. Говорят, он виписывал премии своей двоюродной сестре, которая работает в учреждении.
- В ответ Ильенко пообещал обжаловать в судебном порядке действия НАПК.
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