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Трипольская ТЭС будет работать исключительно на украинском угле


фото: uain.press
Государственная компания "Центрэнерго" готова выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна

Об этом говорится в сообщении компании.

"Центрэнерго" и государственный трейдер "Госуглеснаб" подписали соглашение на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства "Львовуголь".

Также "Центрэнерго" обратилось с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна. Госучреждение уже объявила готовность купить весь предложенный уголь на условиях действующего договора.

По информации "Укрзализныци", вчера на Трипольскую ТЭС ("Центрэнерго") уже завезли 692 тонн угля Львовско-Волынского бассейна.

 

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