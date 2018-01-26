Трипольская ТЭС будет работать исключительно на украинском угле

26 января, 2018, 16:11

Государственная компания "Центрэнерго" готова выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна

Об этом говорится в сообщении компании.

"Центрэнерго" и государственный трейдер "Госуглеснаб" подписали соглашение на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства "Львовуголь".

Также "Центрэнерго" обратилось с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна. Госучреждение уже объявила готовность купить весь предложенный уголь на условиях действующего договора.

По информации "Укрзализныци", вчера на Трипольскую ТЭС ("Центрэнерго") уже завезли 692 тонн угля Львовско-Волынского бассейна.