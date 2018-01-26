Трипольская ТЭС будет работать исключительно на украинском угле
26 января, 2018, 16:11
Государственная компания "Центрэнерго" готова выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна
Об этом говорится в сообщении компании.
"Центрэнерго" и государственный трейдер "Госуглеснаб" подписали соглашение на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства "Львовуголь".
Также "Центрэнерго" обратилось с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна. Госучреждение уже объявила готовность купить весь предложенный уголь на условиях действующего договора.
По информации "Укрзализныци", вчера на Трипольскую ТЭС ("Центрэнерго") уже завезли 692 тонн угля Львовско-Волынского бассейна.
- В феврале 2017 года и.о. главы ПАО "Центрэнерго" Олег Коземко заявил, что Трипольская ТЭС перешла на экономный режим и готовится к аварийным отключениям.
- Сообщается, что в 2018 году Фонд госимущества хочет продать "Центрэнерго", "Турбоатом" и еще шесть энергетических компаний.
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