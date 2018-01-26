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Трамп предупредил страны-партнеры, что больше не будет терпеть недобросовестную торговлю

Американские власти больше не будут терпеть недобросовестную торговлю со стороны партнеров, ведь подобные "хищнические практики" искажают рынок

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Эспрессо.TV.

Обращаясь к политическим лидерам, руководителям предприятий и финансистам, он отметил, что Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на недобросовестную торговую практику.

"Мы не можем иметь свободной и открытой торговли, если некоторые страны используют систему за счет других", - подчеркнул Трамп.

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