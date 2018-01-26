Tesla "клепает" батареи Model 3 вручную и надеется уложиться в сроки

26 января, 2018, 14:23

Поставки электромобилей Tesla Model 3 идут с задержками, ведь сборка аккумуляторов осуществляется вручную неопытными работниками

Сайт CNBC пообщался с сотрудниками Gigafactory, которая, по их данным, все еще далека от обещанной Илоном Маском автоматизации.

Выход Tesla на массовый рынок полностью зависит от Model 3 стоимостью $ 35 тыс., которую уже заказали 400 тыс. человек. В начале ноября Маск в письме акционерам говорил, что его компания скоро справится с задержками, но в середине декабря Tesla все еще собирала аккумуляторы вручную, согласно опрошенных CNBC нынешним и бывшим сотрудникам Gigafactory в Неваде.

В результате, Tesla пришлось даже позаимствовать квалифицированных рабочих в своего партнера Panasonic (поставляет компоненты для батарей), чтобы развернуть ручную сборку.

В прошлом году Маск обещал выпустить 1,6 тыс. автомобилей Model 3 в третьем квартале, но реально сошло с конвейера лишь 220. В августе акционерам обещали 5 тыс. Model 3 в неделю до конца 2017 года. В ноябре Маск снизил прогноз до 2,5 тыс. в неделю до конца марта этого года и до 5 тыс. - до июня.

Согласно последним данным, Tesla выпустила менее 2 тыс. Model 3 в конце 2017 года и то только самых дорогих комплектаций. По состоянию на середину января ни одна Model 3 в базовой комплектации за $ 35 тыс. еще не выехала за ворота Gigafactory.

Батарея Model 3 состоит из четырех модулей, в каждом из которых семь охлаждающих трубок оклеены литий-ионными сотами. Они должны быть четко выровнены. Внешние элементы батареи можно собирать вручную, но Tesla заставляет работников собирать руками даже сами трубки. В результате, соты при нажиме на клей могут оказаться ниже или выше, чем надо.

Инженер, работающий на Gigafactory и пожелавший остаться анонимным, говорит, что в декабре работники "клепали" охлаждающие трубки как можно быстрее, создавая груду металлолома. Как только роботы научились собирать трубки быстрее, Tesla отправила рабочих обратно в Panasonic.

Однако другой сотрудник рассказывает, что автоматизированная линия еще сырая, и при малейшей поламци встает все производство, не говоря уже о качестве изделий.

Менеджеры, отвечающие за контроль качества, не обладают достаточным опытом и не могут справиться со своей работой, говорят источники CNBC. Многие из них были временно нанятые через агентство по трудоустройству и никогда ранее не работали в автомобильной индустрии.

Два действующих инженера рассказали, что между сотами батарей не сохраняется минимальная дистанция. Это может привести к поражению электрическим током или даже пожару. Также они сказали, что Tesla не успевает производить необходимые стресс-тесты для батарей.

Впрочем, официальные представители компании отрицают обвинения, не считают "стыковки" батарей проблемой и уверяют, что проводят строгий контроль. Некоторые сотрудники говорят, что в молодой компании наличие производственных проблем - это нормально и относятся к этому с пониманием.

Напомним, совет директоров Tesla подготовил новую систему вознаграждений для главы компании Илона Маска. В ближайшие 10 лет вместо зарплаты и бонусов он будет получать оплату за достижение определенных показателей по капитализации и выручке. Если предприниматель справится с задачей, то к 2028 году Tesla будет стоить $ 650 млрд, а Маск станет одним из самых богатых людей в мире.

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