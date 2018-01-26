Система нагревания табака IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ, - эксперты

26 января, 2018, 15:07

25 января экспертный совет Администрации по контролю над продуктами питания и медицинскими препаратами США (US Food and Drug Administration) подтвердил, что система нагревания табака выделяет значительно меньше вредных веществ, в сравнении с традиционными сигаретами

Об этом сообщает Washington Post.

8 экспертов - членов Совета проголосовали в поддержку этого решения.

При этом, эксперты разошлись во мнении, относительно долгосрочного снижения заболеваемости и смертности, связанных с курением при переходе от традиционных сигарет на альтернативную систему доставки никотина, сообщает National Public Radio. Экспертам необходим больший массив исследований, для принятия решения.

Во время обсуждения, которое длилось два дня, участники призвали экспертов рекомендовать систему нагревания табака как "продукт, представляющий модифицированный (меньший) риск".

Авторизацию на продвижение в США табачного изделия "представляющего модифицированный риск" может дать только Администрация по контролю над продуктами питания и медицинскими препаратами. Законодательство предусматривает, что заявитель должен доказать, что изделие приносит пользу здоровью населения в целом на момент заявки, или будет положительно влиять в будущем. Такое решение может быть принято в отношении конкретного изделия, а не группы (класса) товаров. Положительное решение ограничено во времени и в дальнейшем заявитель должен подтверждать статус изделия.

В интервью National Public Radio Джонатан Фоулдз - профессор кафедры общественного здравоохранения Университета штата Пенсильвания заявил: "Я считаю, что разработка продуктов, имеющих потенциал снижения рисков для курильщика в сравнении с традиционными сигаретами - это шаг в правильном направлении для табачных компаний."

Позиция экспертного совета относится исключительно к системе нагревания табака IQOS и носит рекомендательный характер. Производителю еще предстоит получить разрешение Администрации по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами для размещения своего продукта на рынке США.

Если Администрация утвердит поданную заявку, то IQOS может стать первым продуктом, что содержит табак, с официальной маркировкой американского правительства о снижении вреда в сравнении с курением.