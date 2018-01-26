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Синоптик рассказала, где в Украине ожидать плюсовую температуру

В течение этих выходных на всей территории Украины ожидается существенное потепление

Пр этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня к вечеру темпера воздуха продолжит снижаться. Впрочем, уже на протяжении субботы-воскресенья в Украину начнет заходить теплый воздух с Западной Европы.

27 января в восточных и центральных регионах ночью еще будет холодно, а теплее всего будет в западных областях. В частности, на Закарпатье ожидается 4-7 градусов тепла. В воскресенье потеплеет практически на всей территории Украины вплоть до оттепели.

Несмотря на это, потепление принесет с собой порывистый ветер, а также осадки в виде снега и мокрого снега.

В столице Украины в течение выходных также ожидается ослабление мороза.

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