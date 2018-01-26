Суд избрал для Саакашвили частичный домашний арест

26 января, 2018, 16:25

Коллегия судей Апелляционного суда избрала для лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Соответствующее решение во время судебного заседания объявил председательствующий судья Присяжнюк, сообщает "РБК-Украина".

"Ходатайство удовлетворить частично, применить меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00", - подчеркнул он.

Соответственно такому решению, Саакашвили должен будет прибывать к следователю прокурору по первому требованию, с чем политик и его сторонники категорически не согласились во время заседания суда.

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