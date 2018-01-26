Суд избрал для Саакашвили частичный домашний арест
26 января, 2018, 16:25
Коллегия судей Апелляционного суда избрала для лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста
Соответствующее решение во время судебного заседания объявил председательствующий судья Присяжнюк, сообщает "РБК-Украина".
"Ходатайство удовлетворить частично, применить меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00", - подчеркнул он.
Соответственно такому решению, Саакашвили должен будет прибывать к следователю прокурору по первому требованию, с чем политик и его сторонники категорически не согласились во время заседания суда.
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- Напомним, 5 декабря 2017 года в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- 11 декабря суд отказался арестовать Саакашвили.
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