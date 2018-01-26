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Стив Возняк успел продать свои биткоины по курсу $20 тысяч

Соучредитель компании Apple Стив Возняк продал все свои запасы криптовалюты, как только цена поднялась до рекордных $20 тысяч

Об этом сообщает Bitsonline.

Стив Возняк на Северном бизнес форуме признался, что избавился от всех своих биткоинов.

"Я просто игрался ими, пробовал что-то за них купить или продать. Меня не волновало, если я потеряю много денег. Но сейчас я поднялся в цене", - добавил Возняк.

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Ранее он рассказывал, что приобрел криптовалюту из любопытства, когда она еще держалась на уровне $700. Возняк наслаждался общественным помешательством на биткоине и отслеживал его рост и падение.

Но со временем цена на криптовалюту стала его смущать, поэтому, когда она достигла уровня $20 тысяч, соучредитель Apple решил перевести содержание своего электронного кошелька на реальные деньги.

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