Стив Возняк успел продать свои биткоины по курсу $20 тысяч
Об этом сообщает Bitsonline.
Стив Возняк на Северном бизнес форуме признался, что избавился от всех своих биткоинов.
"Я просто игрался ими, пробовал что-то за них купить или продать. Меня не волновало, если я потеряю много денег. Но сейчас я поднялся в цене", - добавил Возняк.
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Ранее он рассказывал, что приобрел криптовалюту из любопытства, когда она еще держалась на уровне $700. Возняк наслаждался общественным помешательством на биткоине и отслеживал его рост и падение.
Но со временем цена на криптовалюту стала его смущать, поэтому, когда она достигла уровня $20 тысяч, соучредитель Apple решил перевести содержание своего электронного кошелька на реальные деньги.
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- В январе стало известно, что украинские депутаты начали декларировать биткоины в своей годовой финансовой отчетности.
- По информации СМИ, ежегодно мошенники зарабатывают минимум $200 миллионов, похищая биткоиниы и другие криптовалюты.
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