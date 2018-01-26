США расширили санкции против России и главарей российских боевиков на Донбассе

26 января, 2018, 19:08

США расширили санкции против частных лиц и компаний Российской Федерации из-за российской агрессии в Украине

Список частных лиц и предприятий, попавших под санкции, опубликован на сайте американского Минфина.

В частности, в список вошли 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", ОАО "Силовые машины" и "Технопромекспортом".

Также под санкции попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины. Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

Среди украинских граждан, которые включены в этот перечень есть Игорь Антипов. В базе центра "Миротворец" о нем написано как о заместителе "министра информации "ДНР".

В списке есть также "министр топлива и энергетики "ДНР" Алексей Грановский. В прошлом - руководитель аппарата Донецкой городской организации Партии регионов. Координировал "титушек" во время Майдана, как в Донецке, так и возил их в Мариинский парк в Киев.

В санкционном списке также есть "министр финансов "ДНР" Екатерина Матюшенко, "министр госбезопасности "ДНР" Владимир Павленко, "и.о. министра юстиции "ДНР" Елена Радомская, "министр топлива "ЛНР" Павел Мальгин, "министр экономики "ЛНР" Елена Костенко, "министр труда "ЛНР" Светлана Малахова, бывший "министр топлива "ЛНР" Александр Мельничук, "министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никанорова.

Под санкции попал также руководитель оккупационной администрации Севастополя Владимир Овсянников.

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