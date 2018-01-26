Сколько мобильные операторы готовы выложить за 4G. Данные Нацкомиссии
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информации, произвела процесс вскрытия конвертов с ценовыми предложениями мобильных операторов на лицензии на связь 4G в диапазоне 2510-2545 МГц.
Сообщается, что первым мобильным опартором, подавшим заявку на торги был "Vodafone-Украина", после него "Киевстар" и Lifecell. Торги будут проводиться 31 января 2018 года на 7 лотов.
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Согласно информации НКРСИ, в ходе вскрытия конвертов с ценовыми предложениями от операторов, за первый лот компания "Vodafone-Украина" предложила цену 572 млн грн; компания lifecell - 572 млн грн.
За второй лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 293 млн грн, "Vodafone-Украина" - 287 млн грн, lifecell - 286 млн грн.
За третий лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 293 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.
За четвертый лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 293 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.
За пятый лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 286 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.
За шестой лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 286 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.
За седьмой лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 286 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.
- Стоит отметить, что процесс внедрения сети 4G в Украине сильно затянулся. Так, в мае 2017 года правительство обещало внедрить новую технологию до конца года.
- Так же на год затянулся процесс получения лицензий.
- Сообщается, что благодаря 4G государственный бюджет Украины пополнится на 7 млрд грн.
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