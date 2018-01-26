Сколько мобильные операторы готовы выложить за 4G. Данные Нацкомиссии

26 января, 2018, 18:33

Торги на получение лицензий от Национальной комиссии на сеть 4G начнутся со стартовой цены в почти 300 миллионов гривен

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информации, произвела процесс вскрытия конвертов с ценовыми предложениями мобильных операторов на лицензии на связь 4G в диапазоне 2510-2545 МГц.

Сообщается, что первым мобильным опартором, подавшим заявку на торги был "Vodafone-Украина", после него "Киевстар" и Lifecell. Торги будут проводиться 31 января 2018 года на 7 лотов.

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Согласно информации НКРСИ, в ходе вскрытия конвертов с ценовыми предложениями от операторов, за первый лот компания "Vodafone-Украина" предложила цену 572 млн грн; компания lifecell - 572 млн грн.

За второй лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 293 млн грн, "Vodafone-Украина" - 287 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

За третий лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 293 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

За четвертый лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 293 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

За пятый лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 286 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

За шестой лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 286 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.

За седьмой лот ценовые предложения составили: компания "Киевстар" - 286 млн грн, "Vodafone-Украина" - 286 млн грн, lifecell - 286 млн грн.