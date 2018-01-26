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Российские военные занимаются контрабандой сигарет в ЕС через Абхазию, - нардеп

Российские военные в Сирии занимаются контрабандой сигарет в страны ЕС

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ирина Фриз (БПП).

"Развитие ситуации вокруг судна Whisper, который был задержан вблизи Одессы с грузом контрабанды. На борту находились сигареты марки Mikado. В Японии, разумеется, они не имеют никакого отношения. Эта марка выпускается в Иордании. Продаются они в основном в Иране и Сирии. Whisper виз груз из оккупированной Ачамчиры (Абхазия), где находится российская военная база ", - написала нардеп.

По словам Фриз, российские военные из Сирии перевозят сигареты контрабандным путем в оккупированной Абхазии, а оттуда - в Европейский Союз.

"Существует вероятность того, что в оккупированной Абхазии производится подделка иорданских сигарет. Впрочем, причастность российских военнослужащих (как минимум с Очамчиры) к контрабанде фальсификата в ЕС трудно опровергнуть, как и факт использования оккупированной территории для производства фальсификата", - подчеркнула она.

Нардеп подытожила, что российские оккупационные силы в Очамчире занимаются контрабандой подакцизных товаров в ЕС. Она добавила, что если бы экипаж Whisper не сломался в Украине, то эта контрабандная схема так и осталась бы неизвестной.

Напомним, 31 декабря в Черном море украинские правоохранители задержали судно под флагом Танзании, на борту которого перевозились контрабандные сигареты.

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