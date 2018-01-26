Российские наемники в Донецке массово вручают шахтерам "повестки в военкомат", - СМИ

26 января, 2018, 08:02

В оккупированной Макеевке работники шахт получили срочные "повестки" явиться на медосмотр, а затем в "военкомат" для участия в обучениях российских наемников

Об этом пишут в пророссийских соцсетях, сообщает "Радио Свобода".

"При себе иметь военный билет, паспорт, водительское удостоверение, медицинские и туалетные принадлежности, комплект сменного белья, нитки, иголки, паек на первые сутки, мешок для хранения личной гражданской одежды", - говорится в повестке, которую 24 января вручили горнякам шахт объединения "Макеевуголь", которые расположены на оккупированной территории, пишут в сообществе "Типичная Макеевка" ВКонтакте", ссылаясь на источники на шахтах.

Людей заставляли расписываться о получении "бумаги" сразу при выходе из шахты.

На странице сообщества выложены фотографии "повестки".

"Сегодня после прохождения медкомиссии, которую прошли, понятно, все, людям дали время до вечера отвезти уведомление на работу, а завтра утром явиться в срочном порядке собранными в "военкомат". Судя по всему, организуются масштабные "полевые учения" минимум на неделю и даже с небольшой финансовой помощью - 500 рублей в сутки", - говорится в публикации, цитируемой изданием.