 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские наемники в Донецке массово вручают шахтерам "повестки в военкомат", - СМИ

В оккупированной Макеевке работники шахт получили срочные "повестки" явиться на медосмотр, а затем в "военкомат" для участия в обучениях российских наемников

Об этом пишут в пророссийских соцсетях, сообщает "Радио Свобода".

"При себе иметь военный билет, паспорт, водительское удостоверение, медицинские и туалетные принадлежности, комплект сменного белья, нитки, иголки, паек на первые сутки, мешок для хранения личной гражданской одежды", - говорится в повестке, которую 24 января вручили горнякам шахт объединения "Макеевуголь", которые расположены на оккупированной территории, пишут в сообществе "Типичная Макеевка" ВКонтакте", ссылаясь на источники на шахтах.

Людей заставляли расписываться о получении "бумаги" сразу при выходе из шахты.

На странице сообщества выложены фотографии "повестки".

"Сегодня после прохождения медкомиссии, которую прошли, понятно, все, людям дали время до вечера отвезти уведомление на работу, а завтра утром явиться в срочном порядке собранными в "военкомат". Судя по всему, организуются масштабные "полевые учения" минимум на неделю и даже с небольшой финансовой помощью - 500 рублей в сутки", - говорится в публикации, цитируемой изданием.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать