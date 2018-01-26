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Российские боевики в Луганске не пустили наблюдателей ОБСЕ к грузовикам "гумконвоя"

Боевики в оккупированном Луганске помешали наблюдателям специальной миссии ОБСЕ посетить территорию, на которой были грузовики с российским "гумконвоем"

Об этом говорится в отчете специальной миссии ОБСЕ.

"В Луганске четыре члена "ЛНР" (двое из которых были вооружены) не позволили патрулю миссии проследовать на территорию объекта за автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". Один из членов "ЛНР" сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение", - говорится в сообщении.

25 января 73-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс. В специальной миссии ОБСЕ пообещали мониторить ситуацию с очередным российским "гумконвоем" на Донбассе.

Отметим, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ было принято решение о продлении мандата миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

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