Российского военного-диверсанта Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы, - адвокат

26 января, 2018, 09:21

Суд признал виновным в терроризме российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева и приговорил его к 10 годам лишения свободы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня (25 января, - ред.) россиянин Агеев Новоайдарським районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Вчера по уголовному делу Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты", - рассказал Чевгуз.

Адвокат сообщил, что Агеева обвинили в боевых действиях на стороне террористической группировки "ЛНР". Также россиянину обвинили в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агееву к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Адвокат считает, что наказание в виде 10 лет лишения свободы "слишком строгим". Чевгуз заявил, что будет обжаловать этот приговор.

"По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация "участие в террористической организации" является ошибочной. И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем этот приговор и по квалификации, и по мере наказания", - написал он.