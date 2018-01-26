 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российского военного-диверсанта Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы, - адвокат

Суд признал виновным в терроризме российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева и приговорил его к 10 годам лишения свободы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня (25 января, - ред.) россиянин Агеев Новоайдарським районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Вчера по уголовному делу Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты", - рассказал Чевгуз.

Адвокат сообщил, что Агеева обвинили в боевых действиях на стороне террористической группировки "ЛНР". Также россиянину обвинили в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агееву к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Адвокат считает, что наказание в виде 10 лет лишения свободы "слишком строгим". Чевгуз заявил, что будет обжаловать этот приговор.

"По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация "участие в террористической организации" является ошибочной. И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем этот приговор и по квалификации, и по мере наказания", - написал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

26 января, 2018 пятница

25 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать