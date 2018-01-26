Россиянам на Олимпиаде запретили демонстрировать флаг и герб РФ
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В частности, российским спортсменам на Олимпиаде запрещают публично демонстрировать флаг, герб и другие символы и исполнять гимн РФ. Россиянам и их сопровождению запрещена политическая, расовая, коммерческая и религиозная пропаганда на спортивной одежде, оборудовании и аксессуарах.
МОК запретил им участвовать в альтернативных церемониях награждения. Кроме того, на олимпийских объектах запрещено продавать российскую форму с национальными эмблемами.
"Рабочая группа будет мониторить соблюдение этих правил до и во время Олимпиады в Пхенчхане", - отмечают в МОК.
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- Напомним, за создание россиянами государственной системы допинга в спорте МОК запретил российской сборной участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинга.
- Исполком МОК также дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а экс-министр спорта вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.
- МОК одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года.
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