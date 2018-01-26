Россиянам на Олимпиаде запретили демонстрировать флаг и герб РФ

26 января, 2018, 22:39

Международный олимпийский комитет обнародовал правила поведения для российских спортсменов и их сопровождения во время Олимпиады в Пхенчхане

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В частности, российским спортсменам на Олимпиаде запрещают публично демонстрировать флаг, герб и другие символы и исполнять гимн РФ. Россиянам и их сопровождению запрещена политическая, расовая, коммерческая и религиозная пропаганда на спортивной одежде, оборудовании и аксессуарах.

МОК запретил им участвовать в альтернативных церемониях награждения. Кроме того, на олимпийских объектах запрещено продавать российскую форму с национальными эмблемами.

"Рабочая группа будет мониторить соблюдение этих правил до и во время Олимпиады в Пхенчхане", - отмечают в МОК.

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