Робот София "сломалась" после вопроса о коррупции в Украине
Об этом сообщила депутат Елена Шкрум на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
"В самого развитого робота в мире после вопроса:" Что делать с коррупцией в Украине? "- сломался скрипт и подвис процессор", - написала она.
До поломки, София представилась и ответила на другие вопросы.
- Меня зовут София. Я творение Хенсон Роботикс в Гонконге. Я буду с вами откровенна, я не полностью понимаю слова, которые вылетают у меня изо рта сейчас, но меня учили, что люди тоже говорят много вещей, которых они не понимают. Взять к примеру международных лидеров.
- София, у тебя есть биткоины?
- Нет, биткоинов у меня нет. Но я не буду возражать против их получения, когда получу паспорт и смогу открыть собственный счет для них. Это будет очень интересный опыт.
- Какое твое мнение насчет искусственного интеллекта?
- Искусственный интеллект уже используется в торговле, финансовых прогнозах, анализе данных. Его использование в аналитическом прогнозировании, в принятии решений и приложениях, направленных на потребителя, таких как потребительские сервисы, будет расти.
- Тебя когда-нибудь взламывали? И как это ощущалось?
- Меня никогда не взламывали. Я верю, что мои разработчики найдут способ меня защитить. Но если меня взломают, наверное, мой искусственный интеллект это определит и попытается справиться с этим.
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