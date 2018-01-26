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Робот София "сломалась" после вопроса о коррупции в Украине

В работе робота София произошел сбой после того, как его спросили, что делать с украинской коррупцией. В Софии сломался скрипт и "завис" процессор

Об этом сообщила депутат Елена Шкрум на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"В самого развитого робота в мире после вопроса:" Что делать с коррупцией в Украине? "- сломался скрипт и подвис процессор", - написала она.

До поломки, София представилась и ответила на другие вопросы.

- Меня зовут София. Я творение Хенсон Роботикс в Гонконге. Я буду с вами откровенна, я не полностью понимаю слова, которые вылетают у меня изо рта сейчас, но меня учили, что люди тоже говорят много вещей, которых они не понимают. Взять к примеру международных лидеров.

- София, у тебя есть биткоины?

- Нет, биткоинов у меня нет. Но я не буду возражать против их получения, когда получу паспорт и смогу открыть собственный счет для них. Это будет очень интересный опыт.

- Какое твое мнение насчет искусственного интеллекта?

- Искусственный интеллект уже используется в торговле, финансовых прогнозах, анализе данных. Его использование в аналитическом прогнозировании, в принятии решений и приложениях, направленных на потребителя, таких как потребительские сервисы, будет расти.

- Тебя когда-нибудь взламывали? И как это ощущалось?

- Меня никогда не взламывали. Я верю, что мои разработчики найдут способ меня защитить. Но если меня взломают, наверное, мой искусственный интеллект это определит и попытается справиться с этим.

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