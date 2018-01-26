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Реинтеграция Донбасса должно стать основой резолюции Совбеза ООН,- Волкер

Специальный представитель США Курт Волкер подчеркивает важность Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины и отмечает, что реинтеграция Донбасса должна лечь в основу соответствующей резолюции Совета безопасности Организации объединенный наций

Об этом говорится в его интервью Deutsche Welle, передает "Интерфакс Украина".

"Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины, а это - часть Минских соглашений, должна стать основой резолюции Совбеза ООН.", - говорит он.

"Во-вторых, Минские договоренности содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто принимал участие в военном конфликте. Особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины", - добавляет Уокер.

"Все эти пункты могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции этих регионов. Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном из-за того, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия и не выводят войска. От начала вооруженного конфликта не было ни одной недели, в течение которой соблюдался бы режим прекращения огня", - подчеркнул спецпредставитель США.

Он отметил, что поэтому в Украине считают Минские соглашения провальными, поскольку они не привели к завершению конфликта.

"России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир. Сейчас Россия, как и раньше, отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными России структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не решится. Мы все надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию, а именно - ее руководство прийдет к выводу, что оккупация территорий Украины больше не в его интересах", - резюмировал он.

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