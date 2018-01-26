"Facebook и Google угрожают демократии". Почему миллиардер Сорос раскритиковал IT-гигантов
Об этом сообщает BBC.
По его мнению, пользуясь монопольным контролем над активностью людей в интернете, они манипулируют общественным мнением и мешают развитию инноваций.
На торжественном ужине во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Джордж Сорос назвал большие IT-компании, включая Google и Facebook, "препятствием на пути инноваций", ведь они имеют слишком большую монопольную власть в области формирования общественного мнения.
"Внимание людей направлена на несколько компаний, - говорит он, приводя в пример Google и Facebook. - Поколение, выросшее в цифровую эпоху, может совсем потерять свободомыслие". Сорос считает, что у этого есть серьезные последствия, назвав одним из них - избрание президентом Дональда Трампа.
Однако, миллиардер уверен, что Google и Facebook недолго осталось править бал, ведь регуляторы скоро возьмутся за IT-компании.
В частности, он назвал примером для подражания действия европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Благодаря ее усилиям власти ЕС наложили большие штрафы на Google, Amazon и Apple. В США регуляторы пока недостаточно активно борются с IT-гигантами, считает Сорос.
Он предсказывает, что Дональд Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году или даже будет подвергнут импичменту раньше этого срока, а уже в 2018 году демократы отвоюют большинство в обеих палатах Конгресса.
Справка:
87-летний Джордж Сорос родился в Венгрии, переживший Холокост, а свой первый миллиард долларов заработал на девальвации британского фунта в 1992 году. Он возглавляет несколько благотворительных фондов, которые защищают "открытое общество" от посягательств политиков и бизнеса.
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- Лондон угрожает наложить санкции на социальные сети Facebook и Twitter, если те не обнародуют информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit.
- В сентябре ЕС уже выдвинул последний ультиматум о работе компаний Facebook, Twitter, Microsoft, Google. Те должны более эффективно избавляться от оскорбительные комментариев в соцсетях, иначе их ждут юридические последствия от Евросоюза.
- В октябре парламент Великобритании обратился к Facebook из-за информации о любой оплаченной деятельности в соцсети с аккаунтов, связанных с Россией.
- В ноябре Facebook и Twitter заявили, что примут участие в расследовании Великобритании о вмешательстве России в референдум по выходу страны из ЕС.
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