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"Facebook и Google угрожают демократии". Почему миллиардер Сорос раскритиковал IT-гигантов

Миллиардер Джордж Сорос раскритиковал IT-гигантов Google и Facebook, назвав их угрозой демократии

Об этом сообщает BBC.

По его мнению, пользуясь монопольным контролем над активностью людей в интернете, они манипулируют общественным мнением и мешают развитию инноваций.

На торжественном ужине во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Джордж Сорос назвал большие IT-компании, включая Google и Facebook, "препятствием на пути инноваций", ведь они имеют слишком большую монопольную власть в области формирования общественного мнения.

"Внимание людей направлена ​​на несколько компаний, - говорит он, приводя в пример Google и Facebook. - Поколение, выросшее в цифровую эпоху, может совсем потерять свободомыслие". Сорос считает, что у этого есть серьезные последствия, назвав одним из них - избрание президентом Дональда Трампа.

Однако, миллиардер уверен, что Google и Facebook недолго осталось править бал, ведь регуляторы скоро возьмутся за IT-компании.

В частности, он назвал примером для подражания действия европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Благодаря ее усилиям власти ЕС наложили большие штрафы на Google, Amazon и Apple. В США регуляторы пока недостаточно активно борются с IT-гигантами, считает Сорос.

Он предсказывает, что Дональд Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году или даже будет подвергнут импичменту раньше этого срока, а уже в 2018 году демократы отвоюют большинство в обеих палатах Конгресса.

Справка:

87-летний Джордж Сорос родился в Венгрии, переживший Холокост, а свой первый миллиард долларов заработал на девальвации британского фунта в 1992 году. Он возглавляет несколько благотворительных фондов, которые защищают "открытое общество" от посягательств политиков и бизнеса.

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