"Достойна сожаления ошибка": Эстония требует от Украины убрать ее из оффшорного списка
Об этом глава эстонского правительства заявил во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком в Давосе, сообщает издание Postimees.
"Отнесение Эстонии Украиной до так называемого налогового рая - это достойна сожаления ошибка, которую нужно срочно исправить", - подчеркнул Ратас.
По его словам, данная ситуация означает, что в эстонских предприятий в Украине появились дополнительные обязанности и они из-за этого каждый день несут убытки.
Премьер добавил, что при этом ни одна другая страна мира не причисляет Эстонию в список офшоров, ведь ее налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, "в том числе законами Украины".
"Министр финансов (Данилюк, - ред.) пообещал решить ситуацию. Надеюсь, что он сделает это по возможности быстро", - подытожил Ратас.
- Отметим, в декабре 2017 года правительство расширило перечень стран, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Среди них оказалась и Эстония.
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