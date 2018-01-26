"Достойна сожаления ошибка": Эстония требует от Украины убрать ее из оффшорного списка

26 января, 2018, 13:22

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал украинское правительство убрать страну из списка оффшоров

Об этом глава эстонского правительства заявил во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком в Давосе, сообщает издание Postimees.

"Отнесение Эстонии Украиной до так называемого налогового рая - это достойна сожаления ошибка, которую нужно срочно исправить", - подчеркнул Ратас.

По его словам, данная ситуация означает, что в эстонских предприятий в Украине появились дополнительные обязанности и они из-за этого каждый день несут убытки.

Премьер добавил, что при этом ни одна другая страна мира не причисляет Эстонию в список офшоров, ведь ее налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, "в том числе законами Украины".

"Министр финансов (Данилюк, - ред.) пообещал решить ситуацию. Надеюсь, что он сделает это по возможности быстро", - подытожил Ратас.