"Часы судного дня" перевели вперед. Почему ученые считают, что мы стали ближе к катастрофе

26 января, 2018, 13:50

Проект американских физиков "Часы судного дня" перевели вперед на 30 секунд, теперь он показывает через 2 минуты "север"

Об этом на сайте Bulletin of the Atomic Scientists.

"Часы Судного дня - проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, который основали в 1947 году. Часы показывают символическое время, что отделяет человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время к полуночи).

25 января ученые решили перевести стрелку часов вперед на 30 секунд. Сообщается, что решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

"В 2017 году мировые лидеры не смогли эффективно реагировать на угрозу ядерной войны и изменения климата, что делает ситуацию в мире более опасной, чем это было год назад, и наиболее опасной со времен Второй мировой войны",- говорится в отчете проекта.

В частности главными факторами для приближения "севера" ученые называют тестирование Северной Кореей ядерного оружия, отказ США от Парижского климатического соглашения, медленную реакцию Facebook и Google на поток фейковых новостей.