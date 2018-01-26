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"Часы судного дня" перевели вперед. Почему ученые считают, что мы стали ближе к катастрофе


фото: Dreamicus
Проект американских физиков "Часы судного дня" перевели вперед на 30 секунд, теперь он показывает через 2 минуты "север"

Об этом на сайте Bulletin of the Atomic Scientists.

"Часы Судного дня - проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, который основали в 1947 году. Часы показывают символическое время, что отделяет человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время к полуночи).

25 января ученые решили перевести стрелку часов вперед на 30 секунд. Сообщается, что решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

"В 2017 году мировые лидеры не смогли эффективно реагировать на угрозу ядерной войны и изменения климата, что делает ситуацию в мире более опасной, чем это было год назад, и наиболее опасной со времен Второй мировой войны",- говорится в отчете проекта.

В частности главными факторами для приближения "севера" ученые называют тестирование Северной Кореей ядерного оружия, отказ США от Парижского климатического соглашения, медленную реакцию Facebook и Google на поток фейковых новостей.

  • Последний раз "Часы судного дня" переводи вперед год назад, 28 января. Причиной такого решения стало заявление президента Трампа по наращиванию ядерного потенциала США.
  • А еще в 2016 физики-ядерщики оставили время на Часах судного дня неизменным (3 минуты до полуночи), ибо, по их мнению, напряженность в мире не изменилась даже после подписания соглашения о ядерной программе Ирана.

 

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